В Рязанской области из-за обломков БПЛА загорелось предприятие

На месте работают оперативные службы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны ночью уничтожили 14 беспилотных летательных аппаратов над Рязанской области. В результате падения обломков произошло возгорание на территории предприятия, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Павел Малков.

Он написал, что ночью 23 октября средства ПВО над Рязанской областью уничтожили 14 БПЛА. Из-за падения обломков случилось возгорание на территории одного предприятия.

По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы. "Напоминаю, что в регионе действует запрет на публикации в соцсетях фото и видео с места происшествий", - добавил Малков.