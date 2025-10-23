В Приморье француза Сехили признали виновным в незаконном пересечении границы РФ
05:11
обновлено 05:24
ВЛАДИВОСТОК, 23 октября. /ТАСС/. Пограничный районный суд признал виновным французского велосипедиста Софиана Сехили, арестованного в Приморье за незаконное пересечение государственной границы РФ, и назначил ему штраф на сумму 50 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщила адвокат Алла Кушнир.
"Назначили [штраф в размере] 50 тысяч рублей. [В связи с тем, что Сехили содержался под стражей, он] освобожден от штрафа", - сказала собеседница агентства.