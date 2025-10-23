В Приморье француза Сехили освободили в зале суда

С учетом времени содержания под стражей он освобожден от уплаты штрафа

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 23 октября. /ТАСС/. Француза Софиана Сехили, признанного виновным в незаконном пересечении границы РФ, освободили из-под стражи в зале суда. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.

В ведомстве уточнили, что в связи с полным признанием подсудимым вины в совершении преступления, уголовное дело по ходатайству подсудимого с согласия гособвинителя и его защитника по соглашению было рассмотрено в особом порядке. Приговором суда француз признан виновным в совершении преступления, ему назначили накзание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей. Но с учетом времени содержания под стражей с 04.09.2025 по 20.10.2025 Сехили полностью освобожден от уплаты штрафа. Мера пресечения в виде заключения под стражу отменена, Сехили освобожден из-под стражи в зале суда.