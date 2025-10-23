Для четырех похитителей итальянца Гуидотти запросили сроки до 13 лет

Его отвезли в Брянскую область и почти двое суток держали в плену

МОСКВЫ, 23 октября. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд рассмотрел материалы уголовного дела в отношении четверых фигурантов, признавших вину в заказном похищении итальянского бизнесмена Стефано Гуидотти минувшим летом в центре Москвы, его отвезли в Брянскую область и почти двое суток держали в плену. Как рассказал ТАСС один из участников процесса, прокурор попросил назначить для находящихся на скамье подсудимых сроки до 13 лет.

"В ходе прений сторон гособвинитель попросил признать всех четверых виновными в совершении похищения человека (ст. 126 УК РФ) и разбое группой лиц по предварительному сговору с применении оружия (ст. 162 УК РФ). По 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима прокуратура попросила назначить приезжему из Ташкента Азизу Курбанову и двум уроженцам Дагестана Залумхану Ибрагимову и военнослужащему Али Зейналову, который после ранения на СВО и реабилитации в медучреждении решил немного подработать", - рассказал собеседник агентства. Для дагестанца Надира Абалова гособвинение запросило 13 лет.

Также гособвинитель Евгений Майоров попросил военный суд по окончании отбытия основного наказания в колонии строгого режима дополнительно ограничить каждому свободу сроком на два года.