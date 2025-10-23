Пострадавших в ДТП с автобусом доставят санавиацией в Красноярск

Женщина и двое детей находятся в состоянии средней тяжести

КРАСНОЯРСК, 23 октября. /ТАСС/. Двое детей и женщина, пострадавшие в ДТП с автобусом на юге региона, будут доставлены санавиацией в Красноярск. Об этом ТАСС сообщили в Минздраве региона.

"Двое взрослых, мужчина и женщина, нуждались в госпитализации. Мужчина госпитализирован в хирургическое отделение, женщина отказалась, так как сопровождала одного из пострадавших детей. Женщину и детей готовят к эвакуации в Красноярск санитарной авиацией. Состояние средней тяжести", - сообщил ТАСС представитель ведомства.

По словам представителя Минздрава, еще трое пассажиров осмотрены, у них зафиксированы легкие ушибы, и они отпущены домой под амбулаторное наблюдение. В прокуратуре региона сообщили ТАСС, что, по предварительным данным, у обоих детей закрытые черепно-мозговые травмы, у одного из них подозрение на перелом позвоночника.

Утром в четверг пассажирский автобус, двигавшийся по маршруту Шушенское - Каптырево вылетел в кювет. Ранее ГСУ СК РФ по краю и Хакасии сообщал о восьми обратившихся за медицинской помощью, региональный главк МВД - о семи. ГСУ СК по региону и Хакасии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).