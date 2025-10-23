Digi24: в Румынии мужчина пытался протаранить ворота посольства России

Его задержали румынские сотрудники госбезопасности

Редакция сайта ТАСС

© Inquam Photos/ Octav Ganea via REUTERS, архив

БУХАРЕСТ, 23 октября. /ТАСС/. Злоумышленник на автомобиле пытался в ночь на четверг протаранить ворота российского посольства в столице Румынии. Об этом сообщил телеканал Digi24.

По его данным, инцидент произошел около 03:00 мск, жандармерия и сотрудники службы информации (госбезопасности) смогли заблокировать автомобиль и задержать водителя.

Нападение на посольство РФ в Бухаресте совершил 53-летний гражданин Румынии. Он был доставлен в Национальный институт судебной медицины. Экспертиза показала наличие у него в крови следов двух наркотических веществ.

В заявлении жандармерии, которое приводит телеканал, говорится, что "безопасность дипломатического объекта не была поставлена под угрозу, жертв и значительного материального ущерба не зафиксировано".