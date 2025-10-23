В Саратове произошло обрушение еще в одном аварийном многоквартирном доме

По данным мэрии, дом признали аварийным в 2024 году

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 23 октября. /ТАСС/. Обрушение произошло в подвале многоквартирного дома №21а на улице Лунной в Ленинском районе Саратова. Об этом сообщила прокуратура региона.

По информации мэрии, этот дом признан аварийным в 2024 году. Согласно соответствующему распоряжению, его необходимо снести до 1 февраля 2026 года.

"На место для координации деятельности уполномоченных служб по устранению аварийной ситуации незамедлительно выехала и. о. заместителя прокурора Ленинского района Саратова Наталья Гагиева", - сообщили в прокуратуре, уточнив, что в доме произошло обрушение части конструкций перекрытия подвала.

Это второе обрушение в аварийном доме за последние дни. 18 октября на улице Крымской обрушилась стена на первом этаже одного из подъездов. Губернатор Роман Бусаргин поручил ускорить переселение дома. По информации министра строительства и ЖКХ региона Михаила Бутылкина, в регионе более 1,1 тыс. аварийных многоквартирных домов, для их полного расселения необходимо около 80 млрд рублей. По его словам, в первую очередь под снос выбирают объекты, которые находятся под рисками обрушения.