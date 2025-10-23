В Казахстане в ДТП погибли 12 человек

Еще пять госпитализировали

АСТАНА, 23 октября. /ТАСС/. Столкновение грузовика с микроавтобусом произошло на трассе Самара - Шымкент в Актюбинской области Казахстана, в результате аварии погибли 12 человек, еще 5 госпитализированы. Об этом сообщили в региональном департаменте полиции.

"В результате ДТП на месте происшествия погибли оба водителя и 10 пассажиров "Газели", пять человек доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, причиной аварии стал выезд грузовика марки DAF на встречную полосу. В полиции установили, что на "Газели" перевозили пассажиров из поселка имени Жургенева в областной центр Актобе. ДТП произошло возле населенного пункта Белкопа на указанной трассе.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. "На месте происшествия работают сотрудники полиции и следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства происшествия. Проводятся необходимые следственные действия", - заключили в областном департаменте полиции.

Как сообщили в акимате (администрации) Актюбинской области, все пять пострадавших госпитализированы в районную больницу города Хромтау. Медики оценивают состояние троих из них как тяжелое, двоих - средней тяжести. Еще один человек от госпитализации отказался. На место аварии выехал глава региона Асхат Шахаров.