В Петербурге задержали бизнесмена за свалку отходов у "Невского пятачка"

На прием и утилизацию отходов фирмы из бюджета города выделили свыше 31 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного предпринимателя, который в нарушение условий госконтракта вывозил строительные отходы с несанкционированной свалки в Пушкинском районе города на территорию мемориала "Невский пятачок" в Ленинградской области, а не на специализированный полигон. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

"Отходы по заключенному контракту должны были вывозиться на специализированный полигон компании во Всеволожском районе Ленобласти. На прием и утилизацию отходов фирмы из бюджета города было выделено свыше 31 млн рублей. Однако уже на момент заключения контракта специализированный полигон был переполнен, и вместо него строительные отходы в виде грунта с боем кирпича, бетона, металлической арматуры вывозились в Кировский район Ленобласти на участок в границах объекта культурного наследия регионального значения "Невский пятачок", где во времена Великой Отечественной войны шли кровопролитные бои", - рассказали в главке.

Исследование проб почвы показало, что на участке в Кировском районе размещались отходы III и IV класса опасности. Примерный объем вывезенного строительного мусора составил 36 тыс. куб. м. "Размер вреда, причиненного окружающей среде в результате несанкционированной свалки, оценивается в 12 981 500 рублей", - отметили в полиции. При этом в актах выполненных работ компания указывала, что утилизирует отходы исключительно на спецполигоне.

В пресс-службе прокуратуры Ленобласти уточнили, что площадь свалки составила 25 тыс. кв. м.

По факту организации незаконной свалки полицейское следствие возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). С места свалки изъяты бульдозер, экскаватор и три грузовых самосвала. 22 октября полиция провела серию обысков по делу, владельца компании допросили в качестве подозреваемого. Сейчас решается вопрос о возбуждении второго уголовного дела - о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) - по факту хищения бюджетных средств.

О Невском пятачке

Условное обозначение "Невский пятачок" получил плацдарм на левом (восточном) берегу Невы напротив поселка Невская Дубровка, который был захвачен и удерживался советскими войсками во время битвы за Ленинград. Бои на небольшом участке фронта (в разные периоды войны размеры "пятачка" варьировались от 2 км до 4,5 км по фронту и до 800 м в глубину) продолжались в общей сложности 285 дней. Девять стрелковых дивизий, четыре отдельные бригады и более 140 других подразделений, приданных боевым частям, неоднократно пытались именно отсюда прорвать блокаду. Защитники плацдарма ежедневно отражали по 12-16 атак противника, за сутки на них обрушивалось около 50 тыс. мин, снарядов и авиабомб. Точной цифры понесенных здесь потерь историки не могут назвать до сих пор: приводятся данные о числе погибших от 50 тыс. человек до 250 тыс., но они не считаются окончательными.