Экс-глава совета Плеса оформил часть недвижимости на брата

Алексей Шевцов при этом заявил, что приобретал недвижимость на свои средства и впоследствии восстанавливал ее

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Экс-председатель совета городского поселения Плес Алексей Шевцов (признан в РФ иноагентом), к которому прокуратура подала иск об изъятии имущества, оформил часть своей недвижимости на брата. Об этом заявил прокурор Ивановской области Андрей Жугин в ходе заседания по делу.

"Многие объекты сначала формально записывались на брата Шевцова, а впоследствии распределялись между другими родственниками для создания видимости добросовестного приобретения", - заявил он.

Сам Шевцов в ходе заседания неоднократно заявлял, что приобретал недвижимость на свои личные средства и впоследствии восстанавливал ее. При этом он имел доходы от бизнеса, которым, по словам ответчика, имел право заниматься, так как не числился госслужащим или муниципальным чиновником.

По данным надзорного ведомства, на протяжении 10 лет, до 2015 года, Шевцов был депутатом местного представительного органа, главой поселения - в 2010-2011 годах. В прокуратуре считают, что в этот период Шевцов занимался незаконной предпринимательской деятельностью, а покровительство подконтрольным организациям позволило ему монополизировать в Плесе рынки недвижимости, гостиничных услуг и общественного питания. На основании этого у экс-председателя совета Плеса хотят изъять 150 объектов недвижимости.