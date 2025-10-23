В Карелии задержали россиянина за госизмену

Он содействовал спецслужбам Украины

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Карелии россиянина, оказывавшего содействие спецслужбам Украины в организации диверсионной деятельности на территории региона. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности РФ в Республике Карелия пресечена противоправная деятельность гражданина России 1980 г. р., причастного к оказанию содействия спецслужбам Украины в организации диверсионной деятельности на территории региона.

Установлено, что гражданин в мессенджере Telegram инициативно установил контакт с украинским куратором, по заданию которого осуществил сбор разведывательной информации о дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, а также провел рекогносцировку железнодорожного моста для совершения диверсионно-террористического акта", - сказали в ЦОС. Задержанный дал признательные показания.

Следственным отделением УФСБ России по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 281.1 УК РФ (содействие диверсионной деятельности). Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"ФСБ России вновь обращает внимание граждан на то, что спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской - прим. ТАСС) потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью нанесения ущерба нашей стране. Призываем российских граждан к бдительности и нетерпимости к таким провокациям злоумышленников в сети Интернет во избежание необдуманных противозаконных действий, за совершение которых может наступить уголовная ответственность", - напомнили в ФСБ.