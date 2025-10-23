В Казахстане у границы с Россией нашли обломки, похожие на дрон

На опубликованных снимках объекта видна надпись на украинском языке

© Nurlan Tastanbekov/ Shutterstock/ FOTODOM, архив

АСТАНА, 23 октября. /ТАСС/. Предметы, похожие на фрагменты беспилотного летательного аппарата (БПЛА), обнаружены в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области Казахстана, который граничит с Оренбургской областью России. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального департамента полиции, проводится проверка.

"Департамент полиции Западно-Казахстанской области совместно с уполномоченными службами проводит проверочные мероприятия по факту обнаружения предметов, похожих на фрагменты от беспилотного летательного аппарата в Бурлинском районе. Объект обнаружен вне территории населенного пункта. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщили в ведомстве. Других подробностей в ведомстве не привели.

Региональное издание "Уральская неделя" в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ по решению суда экстремистской) сообщило, что фрагменты были найдены утром 23 октября. Также там опубликованы фотографии, как утверждается, обломков беспилотника, на одном из которых видна надпись на украинском языке. На фото также видны воронка в земле на месте падения и остатки двигателя. В сообщении издания утверждается, что "дрон нес боевой заряд значительной мощности, судя по образовавшейся воронке".

Ранее в этом году казахстанские СМИ также сообщали об обнаружении фрагментов, похожих на обломки беспилотников.