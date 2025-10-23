В Луганске при взрыве пострадали два человека

ЛУГАНСК, 23 октября. /ТАСС/. При взрыве на улице Черноморская в Луганске пострадали два человека, сообщает правительство ЛНР.

"Реанимобиль выехал на место ЧП на улице Черноморская в Луганске. Сообщается о взрыве и двух пострадавших. Медики уже на месте", - сказано в сообщении в Telegram-канале регионального кабмина.

Причина взрыва неизвестна, подробности "будут сообщены после выяснения всех обстоятельств произошедшего", добавили в кабмине.