На Кубани уроженца Башкирии осудили на 13 лет за госизмену

Фигурант передавал данные о расположении промобъектов разведке Украины для нанесения ударов

КРАСНОДАР, 23 октября. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд приговорил уроженца Республики Башкортостан Эрнеста Шарафутдинова к 13 годам лишения свободы за передачу данных о расположении промобъектов разведке Украины для нанесения ударов. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

"Эрнест Шарафутдинов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 (госизмена) УК РФ. Суд приговорил Шарафутдинова к наказанию в виде лишения свободы на срок 13 лет, с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подсудимый был против проведения специальной военной операции и в марте 2024 года начал переписку с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В апреле 2024 года, находясь на территории Кубани, он передал координаты промышленных предприятий, расположенных на территории республик Татарстан и Башкортостан, представителю ГУР Украины, понимая, что сведения будут использованы для нанесения ударов.

Мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.