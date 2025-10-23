Имущество экс-главы Плеса на 1 млрд рублей передали в доход России

ИВАНОВО, 23 октября. /ТАСС/. Приволжский городской суд Ивановской области обратил в доход государства имущество бывшего председателя совета городского поселения Плес Алексея Шевцова (признан в РФ иноагентом) и его родственников на общую сумму свыше 1 млрд рублей.

Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил: исковые требования прокуратуры Ивановской области удовлетворить в полном объеме", - зачитал решение судья Николай Калаев. Заседание, начавшееся накануне, продолжалось более 12 часов. Несмотря на ночное время, суд неоднократно отказывал в переносе заседания.

Как рассказала ТАСС представитель Шевцова Валерия Рытвина, на решение суда будет подана апелляция. "Во время заседания было отказано в 15 ходатайствах, в том числе в назначении экспертизы стоимости объектов, в привлечении третьих лиц, чьи права будут затронуты, в том числе права кредиторов в банкротном деле одного из 15 ответчиков", - сказала она.

По данным надзорного ведомства, на протяжении 10 лет, до 2015 года, Шевцов был депутатом местного представительного органа, главой поселения в 2010-2011 годах. В прокуратуре считают, что в этот период Шевцов занимался незаконной предпринимательской деятельностью, а покровительство над подконтрольными организациями позволило ему монополизировать в Плесе рынки недвижимости, гостиничных услуг и общественного питания.

Сам ответчик с этой позицией не согласен. Шевцов подчеркнул, что никогда не был государственным или муниципальным служащим. По его словам, все изъятое имущество приобреталось на законных основаниях у физических лиц. Как сказано в материалах дела, часть этих объектов являются памятниками культурного наследия, которые Шевцов восстанавливал на собственные средства после их приобретения. Кроме этого в материалах говорится, что Шевцов на доходы от своих активов оказывал материальную помощь бойцам СВО.

Согласно решению суда, более 300 млн рублей со счетов семьи Шевцова было передано в бюджет РФ. Также в доход государства были обращены доли в его бизнесе на 411 млн рублей и недвижимость на сумму около 356 млн рублей. По словам Шевцова, это решение может повлечь за собой признание его банкротом, поскольку суд "забрал все его имущество и средства".