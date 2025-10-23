Блогера Андрея Сидоропуло приговорили к шести годам колонии

Он обвиняется в особо крупном мошенничестве и отмывании денежных средств, полученных преступным путем

© Официальный Telegram-канал прокуратуры Москвы/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы приговорил к шести годам колонии общего режима блогера Андрея Сидоропуло, обвиняемого в особо крупном мошенничестве и отмывании денежных средств, полученных преступным путем, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать Андрея Сидоропуло виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и по п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств в особо крупном размере, полученных преступным путем), назначить ему окончательное наказание в виде шесть лет колонии общего режима, а также штрафа в размере 500 тыс. рублей", - огласил судья.

Обвиняемый признал вину, раскаялся и погасил причиненный потерпевшим ущерб в размере 8,3 млн рублей. Рассмотрение уголовного дела проходило в особом порядке.

В ходе прений сторон прокурор просил приговорить Сидоропуло к девяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 3 млн рублей.

Следствием установлено, что блогер вместе с сообщниками разместил в интернете платный курс обучения под названием "Авторское обучение арбитражу и трафику от Андрея Сидоропуло". Участники организованной группы обещали своим клиентам гарантированный результат и быстрое достижение материального благополучия после прохождения курса. Взятые на себя обязательства злоумышленники выполнять не собирались, поступавшие от покупателей интернет-курса деньги похищали и распоряжались ими по своему усмотрению. От преступных действий пострадали 40 человек, ущерб превысил 8,3 млн рублей.

С целью легализации средств, полученных преступным путем, блогер купил автомобиль Lamborghini стоимостью более 22 млн рублей. В ведомстве добавили, что на стадии предварительного расследования прокурор заключил с обвиняемым досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Сидоропуло содержится под стражей.