В Твери осудили мужчину, сбросившего собаку с 13-го этажа

Его приговорили к 10 месяцам исправительных работ

Редакция сайта ТАСС

ТВЕРЬ, 23 октября. /ТАСС/. Суд приговорил жителя Твери, который выбросил собаку с 13-го этажа дома, к исправительным работам. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Он осужден по п. "б", "в" ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное из хулиганских побуждений в присутствии малолетнего с применением садистских методов). <...> Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 5% в доход государства", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в марте 2025 года 40-летний житель Твери находился в своей квартире на 13-м этаже дома на улице С. Я. Лемешева. В ходе семейного конфликта, вызванного употреблением спиртных напитков, мужчина взял собаку породы французский бульдог, принадлежащую его жене, и в присутствии малолетнего ребенка открыл окно и сбросил туда животное. "В результате падения с большой высоты собака погибла", - пояснили в пресс-службе.