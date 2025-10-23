Экс-главу кузбасского города Осинники задержали за мошенничество

Причиненный преступлением ущерб оценили в 6,5 млн рублей

КЕМЕРОВО, 23 октября. /ТАСС/. Бывшего главу города Осинники в Кемеровской области Игоря Романова, который покинул свой пост накануне по состоянию здоровья, задержали по обвинению в мошенничеству. В результате его действий бюджету нанесен ущерб на сумму 6,5 млн рублей, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Ему предъявлено обвинение в совершении 29 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). По версии следствия, в период с 2018 по 2020 год обвиняемый вступил в сговор с руководителем муниципального комитета по управлению имуществом, заместителем главы муниципального образования по строительству и генеральными директорами двух коммерческих организаций с целью хищения бюджетных средств при продаже и покупке муниципального жилья", - говорится в сообщении.

Романов заключил 29 муниципальных контрактов на общую сумму свыше 40 млн рублей на приобретение квартир в доме на улице Ермака в Осинниках по заведомо завышенной цене. Жилье предназначалось для социально незащищенных категорий граждан: переселенцев из ветхого и аварийного жилья, а также детей-сирот. Деятельность обвиняемого была пресечена управлением ФСБ России по Кемеровской области совместно с ГУ МВД России по Кемеровской области. Мужчина задержан, в его доме и по бывшему месту работы проведены обыски. Ранее в рамках расследования уголовного дела под стражу были взяты директора коммерческих организаций.

Совет народных депутатов Осинниковского городского округа принял отставку Романова по собственному желанию 22 октября. Заявление о досрочном прекращении полномочий по состоянию здоровья было рассмотрено на 43-й сессии горсовета. Игорь Романов исполнял обязанности главы города на протяжении 13 лет.