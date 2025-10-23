Экс-замдиректора астраханского управления капстроительства осудили на 4,5 года

Также фигуранта приговорили к штрафу 5 млн рублей за взятку

АСТРАХАНЬ, 23 октября. /ТАСС/. Бывший заместитель директора управления по капитальному строительству (УКС) Астраханской области приговорен к 4,5 года колонии строгого режима и штрафу 5 млн рублей за взятку. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Суд установил, что при реконструкции кинокомплекса "Октябрь" представитель подрядчика, в отношении которого также возбуждено уголовное дело, обратился к замдиректора УКС с просьбой оказать содействие в прохождении строительного контроля. За эти услуги он предложил ему взятку в размере 500 тыс. рублей.

"Приговором Кировского районного суда города Астрахани мужчине назначено наказание в виде 4,5 года лишении свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 5 млн рублей, а также лишением права занимать определенные должности сроком на 5 лет", - говорится в сообщении. Уточняется, что мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290, п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Ранее еще один сотрудник УКС Астраханской области был признан виновным за получение взятки при осуществлении строительного контроля при реконструкции кинокомплекса "Октябрь" и приговорен к 4,5 года колонии строгого режима и штрафу 3,5 млн рублей. По делу о даче взяток в отношении директора подрядной организации продолжается проверка.