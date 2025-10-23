Жителя Херсонской области приговорили к 12 годам колонии за шпионаж

Мужчина передавал украинской разведке сведения о передвижении и местах дислокации Вооруженных сил РФ

Редакция сайта ТАСС

© Прокуратура Херсонской области/ ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 23 октября. /ТАСС/. Херсонский областной суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима местного жителя Олега Скотаря, который передавал украинской разведке сведения о передвижении и местах дислокации Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

"В суде установлено, что в марте 2024 года осужденный, находясь на территории Херсонской области и являясь гражданином Украины, руководствуясь личными убеждениями, осуществлял сбор сведений о передвижении и местах дислокации военной техники, а также личного состава Вооруженных сил Российской Федерации, которые в последующем передавал представителям украинской разведки. <...> Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил Скотарю наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В прокуратуре региона добавили, что передаваемые Скотарем данные могли быть использованы для нанесения огневого поражения по местам дислокации российских военных и иных лиц.

Преступление выявлено и расследовано сотрудниками УФСБ России по Южному военному округу.