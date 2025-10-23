Сочинского бизнесмена лишили 130 объектов недвижимости на 3,9 млрд рублей

Рубен Татулян находится в розыске

КРАСНОДАР, 23 октября. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд в четверг подтвердил изъятие в доход государства 130 объектов недвижимости сочинского бизнесмена на сумму свыше 3,9 млрд рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

По данным некоторых СМИ, объекты "Плаза" и ТЦ "Новый век", расположенные в Адлерском районе Сочи, принадлежат находящемуся в розыске в РФ бизнесмену Рубену Татуляну. Ранее сообщалось, что бизнесмен в конце сентября был переобъявлен в розыск в рамках нового уголовного дела, которое может быть связано с арестованным накануне по делу о растрате бывшим мэром Сочи Алексеем Копайгородским.

"Краснодарский краевой суд подтвердил изъятие в доход государства объектов недвижимости сочинского бизнесмена. Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда рассмотрела материалы гражданского дела по апелляционной жалобе на решение Адлерского районного суда города Сочи. Оспариваемым решением суд удовлетворил иск заместителя Генпрокуратуры РФ, предъявленный к ООО "Новый век", ООО "Эр севен груп", Георгию Татуляну, Карине Татулян и Анне Тарасовой. В доход государства было обращено имущество в виде 130 объектов недвижимости общей площадью 47 тысяч кв. м. и стоимостью свыше 3,9 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что решение Адлерского районного суда Сочи оставлено без изменений и вступило в законную силу.

Татулян был объявлен в розыск в ноябре 2024 года. Отмечалось, что он имеет дипломатический паспорт, который был выдан в Абхазии в 2020 году. По данным газеты "Известия", правоохранители провели обыск у Татуляна в Сочи по делу о многомиллиардных хищениях в сфере землепользования. Отмечалось, что бизнесмена подозревают в мошенничестве при строительстве торговых центров и жилищных комплексов в Сочи. По данным издания, он находится за пределами РФ.

В 2017 году Рубен Татулян попал под санкции США. Кроме того, ограничительные меры распространялись на принадлежащие ему или контролируемые им отель "Весна", находящийся в Сочи, и ООО "Новый век медиа", которое зарегистрировано в Москве.