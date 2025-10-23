Решение изъять имущество экс-главы Плеса вступает в силу незамедлительно

Общая сумма превышает 1 млрд рублей

ИВАНОВО, 23 октября. /ТАСС/. Решение Приволжского городского суда Ивановской области об обращении в доход государства имущества экс-главы Плеса Алексея Шевцова (признан в РФ иноагентом) и его родственников на общую сумму свыше 1 млрд рублей вступает в силу немедленно. Об этом ТАСС сообщила его представитель Валерия Рытвина.

"Как сказано в только что оглашенном решении суда, оно вступает в силу незамедлительно. С этого момента мой доверитель Шевцов лишен практически всего своего имущества, в том числе недвижимого", - сказала она.

Ранее Приволжский городской суд в полном объеме удовлетворил исковые требования прокуратуры Ивановской области. Более 300 млн рублей со счетов семьи Шевцова было передано в бюджет РФ. Также в доход государства были обращены доли в его бизнесе на 356 млн рублей и недвижимость на сумму около 411 млн рублей. Заседание, начавшееся накануне, продолжалось более 12 часов. Несмотря на ночное время, суд неоднократно отказывал в переносе заседания.

По данным надзорного ведомства, на протяжении 10 лет, до 2015 года, Шевцов был депутатом местного представительного органа, главой поселения в 2010-2011 годах. В прокуратуре считают, что в этот период Шевцов занимался незаконной предпринимательской деятельностью, а покровительство над подконтрольными организациями позволило ему монополизировать в Плесе рынки недвижимости, гостиничных услуг и общественного питания. Ответчик с этой позицией не согласен, он заявляет, что никогда не был государственным или муниципальным служащим и все изъятое имущество приобреталось на законных основаниях у физических лиц.