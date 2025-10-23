Мосгорсуд продлил арест экс-замминистра обороны РФ Булгакова до конца января

Он обвиняется в мошенничестве

Дмитрий Булгаков © Юлия Морозова/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд продлил до 25 января 2026 года арест бывшего заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Сергей Севрук.

"Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей Булгакову до 25 января 2026 года", - сказал он. На тот же срок продлен арест и двум другим фигурантам дела: гендиректору ООО "Нева-Балт СПб" Герману Яковлеву и военному пенсионеру Геннадию Селезневу.

Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).