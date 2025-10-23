Более 75 образовательных учреждений ЛНР повреждены от ударов ВСУ с 2014 года

Среди них школы и детские сады

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 23 октября. /ТАСС/. Свыше 75 образовательных учреждений Луганской Народной Республики разрушены или повреждены в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 2014 года, сообщила уполномоченный по правам ребенка в республике Инна Швенк.

"Украинскими вооруженными формированиями за период военного конфликта уничтожено или повреждено свыше 75 образовательных учреждений - школ и детских садов, а также учреждений культуры для детей республики", - сказала она в ходе телемоста "На пути к освобождению ЛНР".