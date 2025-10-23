Дело о покушении на Маргариту Симоньян направили в военный суд

По данным следствия, обвиняются организатор ячейки террористической организации National Socialism/White Power Михаил Балашов и Егор Савельев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Генпрокуратура России направила во 2-й Западный окружной военный суд уголовное дело в отношении лиц, обвиняемых в покушении на убийство Маргариты Симоньян, сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства.

В сообщении говорится, что в Генеральной прокуратуре РФ утвердили обвинительное заключение по уголовному делу против Михаила Балашова, Никиты Новика, Егора Савельева, Артема Рыженко, Даниила Гусева, Александры Филимоновой, Вячеслава Емельянова, Максима Соломатова, Павла Рязанцева, Сергея Короленкова, Максима Захарова и Андрея Детковского. "Для рассмотрения по существу" уголовное дело направили во 2-й Западный окружной военный суд.

Фигурантов дела в зависимости от участия и роли обвиняют в организации деятельности террористической организации и в участии в ней, приготовлении к убийству, содействии террористической деятельности, хулиганстве, организации разбоя, возбуждении вражды либо ненависти и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. По данным следствия, в этих преступлениях обвиняются Михаил Балашов, организовавший ячейку террористической организации National Socialism/White Power (признана Верховным судом РФ террористической организацией), и 11 ее участников.

В период с сентября 2022 года по июль 2023-го Балашов и не менее 11 участников ячейки, среди которых были подростки, совершили шесть нападений на лиц нетрадиционной сексуальной ориентации и иностранных граждан. Видеозаписи нападений они размещали в интернете для призыва к осуществлению экстремистской деятельности. Кроме того, Балашову и Савельеву инкриминируется покушение на приобретение огнестрельного оружия и приготовление к убийству Симоньян.