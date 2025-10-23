В Брянске иностранным студентам увеличили сроки по делу об оправдании терроризма

Новые сроки составят от 10,5 до 13 лет

БРЯНСК, 23 октября. /ТАСС/. Апелляционный военный суд ужесточил наказание троим иностранным гражданам, обучавшимся в вузе Брянска, по делу об участии в террористическом сообществе и публичном оправдании терроризма. Новые сроки составят от 10,5 до 13 лет, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Второй Западный окружной военный суд в апреле 2025 года назначил иностранным гражданам от 6 до 9 лет колонии общего режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, затем - в колонии строгого режима. Они были признаны виновными по ч. 2. ст. 205.2 УК РФ (участие в террористическом сообществе), а один из них был также признан виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма).

"Апелляционный военный суд удовлетворил представление государственного обвинителя. Приговор изменен: 20-летнему фигуранту усилено наказание с 6 лет до 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части - в колонии строгого режима, его соучастникам наказание усилено с 8 лет до 11 лет лишения свободы и с 9 лет до 13 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, приговор был обжалован в апелляционном порядке обеими сторонами. Гособвинитель настаивал на ужесточении наказания, сторона защиты просила о смягчении приговора. Апелляционные жалобы осужденных и стороны защиты остались без удовлетворения.

Как ранее установили в суде, в 2022 году молодые люди вступили в состав сообщества, признанного террористическим, которое преследовало распространение и насаждение преступной идеологии. Кроме того, фигуранты дела занимались оправданием идеологии и ее пропагандой. Один из осужденных разместил в соцсети видеозапись с текстом, содержащим оправдание идеологии терроризма, в том числе деятельности конкретной запрещенной террористической организации. Преступление пресекли сотрудники УФСБ России по Брянской области.