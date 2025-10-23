Аяз Шабутдинов возместил ущерб 73 потерпевшим по делу о мошенничестве

По словам адвоката, блогер хотел возместить ущерб и остальным потерпевшим, но те отказались

Аяз Шабутдинов © Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Блогер и бизнес-коуч Аяз Шабутдинов возместил ущерб 73 пострадавшим по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщила его адвокат в суде.

"Аяз [Шабутдинов] возместил ущерб 73 пострадавшим", - заявила адвокат.

Она также отметила, что блогер хотел возместить ущерб и остальным потерпевшим, но те отказались.

Ранее в ходе прений сторон в Пресненском суде Москвы гособвинение запросило для Шабутдинова восемь лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 15 млн рублей по уголовному делу о мошенничестве.

Шабутдинову предъявлено обвинение в совершении 113 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). Уголовное дело возбудили следователи МВД. Вину по делу блогер признал. Он продавал курсы, якобы способствующие началу успешного бизнеса. В социальных сетях у него было 1,9 млн подписчиков.