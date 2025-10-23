Украинка получила 14 лет за сбор данных о расположении УФСБ Запорожья

С помощью сведений, собранных фигуранткой, ВСУ нанесли удар

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 октября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил жительницу Мелитополя Запорожской области Яну Суворову, имеющую гражданство Украины, к 14 годам лишения свободы за сбор данных о местоположении УФСБ и Росгвардии региона по заданию разведки Украины, по которым в результате нанесли ракетно-бомбовый удар ВСУ. Об этом сообщил представитель суда.

"Суворова, находясь в Мелитополе Запорожской области, в целях сбора и проверки сведений о военнослужащих, сотрудниках правоохранительных органов и органов власти РФ получила права администратора телеграм-канала, телеграм-бота обратной связи. В результате собранных и проверенных Суворовой сведений был нанесен ракетно-бомбовый удар по зданиям и сооружениям подразделений УФСБ России и управления Росгвардии по Запорожской области. Ей назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

По версии следствия, после нанесения удара фигурантка продолжила искать новых участников террористического сообщества, а также информацию о расположении ВС РФ. Она и другие участники вместе с этим публиковали проукраинский контент в канале.

Суворова была задержана силовиками 17 октября 2023 года. В ее отношении возбудили дело по ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе), п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 (теракт) и ст. 276 (шпионаж) УК РФ.