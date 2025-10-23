С ростовского экс-замгубернатора взыскали более 160 млн рублей в доход России

Виталия Кушнарева обвиняют в получении взятки и хранении оружия

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 октября. /ТАСС/. Кировский районный суд Ростова-на-Дону поддержал гражданский иск Генпрокуратуры о взыскании в доход государства свыше 160 млн рублей с бывшего заместителя губернатора Ростовской области Виталия Кушнарева, обвиняемого в получении взятки и хранении оружия, и его жены, сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал принадлежащее семье экс-замгубернатора имущество на сумму свыше 276,5 млн рублей.

"Суд решил: исковые требования первого заместителя генерального прокурора РФ в интересах Российской Федерации к Кушнареву Виталию Васильевичу, Кушнаревой Оксане Викторовне, об обращении в доход государства денежных средств - удовлетворить. Обратить в доход Российской Федерации изъятые у Кушнарева B. B. денежные средства в размере 102 157 000 рублей. Взыскать солидарно с Кушнарева Виталия Васильевича, Кушнаревой Оксаны Викторовны в доход Российской Федерации 63 500 000 рублей", - говорится в сообщении.

Об уголовном деле

В ноябре 2024 года следователи возбудили уголовное дело о получении взятки в отношении Кушнарева, он был задержан сотрудниками УФСБ России по Ростовской области при получении 27 млн рублей. Также в отношении фигуранта расследуется дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), решением Кировского районного суда Ростова-на-Дону он был арестован.

В правоохранительных органах региона ТАСС сообщали, что у задержанного оперативники изъяли пистолет. По данным правоохранителей, общая сумма взятки, которую должен был получить Кушнарев, составляла почти 100 млн рублей.

Позже суд арестовал имущество семьи экс-замгубернатора общей стоимостью свыше 276,5 млн рублей.

В июне 2024 года указом губернатора Кушнарев был назначен на должность заместителя губернатора - министра транспорта региона. До этого он был депутатом восьмого созыва Госдумы, входил в состав комитета по строительству и ЖКХ. С ноября 2016-го по апрель 2019 года Кушнарев занимал должность главы администрации Ростова-на-Дону, а до этого в течение двух лет был министром транспорта Ростовской области.