Приговор хакеру Павлу Врублевскому огласят 27 октября

Он обвиняется в особо крупном мошенничестве

Редакция сайта ТАСС

Павел Врублевский © Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы 27 октября огласит приговор основателю платежной системы ChronoPay Павлу Врублевскому, который вместе с двумя другими фигурантами уголовного дела обвиняется в особо крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.

"Хамовнический районный суд столицы огласит приговор Врублевскому 27 октября в 15:00", - сказал собеседник агентства.

По его словам, перед тем, как уйти в совещательную комнату, судья также рассмотрела заявленный еще в феврале этого года защитой фигурантов в свой адрес отвод и отклонила его. Защитники настаивали на том, что суд в течение полугода незаконно рассматривал ходатайства о продлении обвиняемым меры пресечения, минуя вопрос рассмотрения соответствующих ходатайств о ее отводе, ссылаясь на противоречие российского законодательства и уголовное право. "Опираясь на это, адвокаты Врублевского ходатайствовали о замене ему меры пресечения на более мягкую, но суд также им в этом отказал", - резюмировал участник процесса.

О деле

Врублевского отправили в СИЗО по новому делу в марте 2022 года. Сначала он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), п. "а" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой), затем следствие добавило ему ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем) и ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Как следует из обвинительного заключения, Врублевский разработал план хищения денежных средств с банковских счетов и для этой цели с помощью сообщников создал компанию "Вангуд".

Фигурантам вменялся ущерб в размере почти 500 млн рублей, но сейчас эта сумма, по данным адвокатов, составляет чуть более 500 тысяч рублей. По словам его адвокатов, следствие считает, что подсудимые под предлогами оплаты регистрации на интернет-площадках или комиссии за вознаграждение похитили деньги у 37 потерпевших через подконтрольный ресурс для приема пожертвований в социальных сетях и на стриминговых сервисах. Все, кроме Ведяшкина и Акимовой, которые помещены под домашний арест, находятся под стражей.

Ранее в прениях сторон прокурор попросил Хамовнический суд Москвы приговорить Врублевского к 12 годам колонии со штрафом 2,5 млн рублей. Для фактического собственника компании "Вангуд" Надежды Акимовой прокуратура просит 8 лет колонии, для сотрудников ChronoPay Vostok Матвея Ведяшкина и Алексея Беляева - 7 и 10 лет колонии соответственно. Им также продлили меру пресечения на тот же срок, что и Врублевскому. Вину никто из фигурантов дела не признает, они просят суд их оправдать.

Спецслужбы США считают Врублевского одним из самых опасных российских хакеров. Основатель и владелец компании ChronoPay, которая специализируется на процессинге банковских карт в интернете, Павел Врублевский был осужден за организацию хакерской атаки на платежную систему Assist в 2011 году. В результате атаки и неправомерных действий продажа электронных билетов авиакомпании "Аэрофлот" была парализована на 10 суток.