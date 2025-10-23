Жителя Элисты задержали за публичную поддержку украинских террористов

Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения

Редакция сайта ТАСС

ЭЛИСТА, 23 октября. /ТАСС/. Силовики задержали жителя Элисты по факту поддержки украинских военизированных объединений, ведущих в России террористическую деятельность. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Калмыкия.

"По данным следствия, временно безработный 26-летний элистинец размещал в различных чат-группах мессенджера Telegram комментарии в поддержку украинских военизированных объединений, осуществляющих на территории России террористическую деятельность. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что деятельность жителя Элисты, причастного к оправданию терроризма, пресечена УФСБ России по Республике Калмыкия во взаимодействии с ЦПЭ МВД России по Калмыкии. Решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения, устанавливаются все обстоятельства преступления.