Посольство РФ в Доминикане распространило рекомендации из-за шторма "Мелисса"

Диппредставительство подчеркнуло, что основная угроза связана с проливными дождями и возможными подтоплениями

Редакция сайта ТАСС

ГАВАНА, 23 октября. /ТАСС/. Посольство РФ в Доминиканской Республике оповестило российских граждан, находящихся в стране, о ситуации в связи с прохождением мимо ее территории тропического шторма "Мелисса" и распространило рекомендации в этой связи.

"В связи с тропическим штормом "Мелисса" правительством республики введен режим повышенной готовности в 24 провинциях страны и национальном округе, - говорится в сообщении диппредставительства в его Telegram-канале. - В 8 южных провинциях и столице страны объявлен красный уровень опасности, в них же 23 октября объявлен нерабочим днем, за исключением предприятий непрерывного цикла и учреждений, обеспечивающих население услугами первой необходимости (продуктовые магазины, аптеки, автозаправочные станции)".

Посольство подчеркнуло, что основная угроза из-за прохождения шторма связана с проливными дождями и возможными подтоплениями. В сообщении отмечается также низкая скорость продвижения циклона (в направлении запада и северо-запада), "имеется вероятность его усиления до урагана".

"Просим следовать указаниям местных властей, соблюдать меры предосторожности, избегать опасных зон, - говорится в сообщении. - В случае возникновения экстренных ситуаций просим обращаться в посольство. Телефон: +18098729559".

Ранее Национальный центр США по наблюдению за ураганами выступил с прогнозом, что сформировавшийся несколько дней назад в Атлантическом океане тропический шторм "Мелисса" может в ближайшее время обрести силу урагана. 20 октября доминиканская газета Diario Libre написала, что прохождение "Мелиссы" мимо Доминиканы вызвало у ее побережья волны высотой более трех м. Согласно прогнозу Доминиканского института метеорологии (Indomet), который привела газета, погодные условия в ближайшее время в республике ухудшатся, в связи с чем учреждение распространило рекомендацию судам оставаться в портах. Также институт призвал соблюдать меры предосторожности в туристических комплексах на побережье, чтобы защитить их инфраструктуру. По прогнозам института, погода начнет улучшаться 24 октября.