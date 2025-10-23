Суд обязал изъять у экс-мэра Бугульмы имущество еще на 7,5 млн рублей

Речь идет о квартире и автомобиле Mazda

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 23 октября. /ТАСС/. Суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании в доход государства квартиры и автомобиля на сумму 7,5 млн рублей, приобретенных на неподтвержденные доходы бывшим мэром города Бугульмы в Татарстане Линаром Закировым. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

"Бугульминский городской суд удовлетворил исковые требования прокуратуры республики о взыскании в доход государства квартиры в Бугульме и автомобиля марки "Мазда", приобретенных на неподтвержденные доходы бывшим мэром города Бугульмы Линаром Закировым для своей близкой знакомой. Общая стоимость обращенного в доход государства имущества составила 7,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Ранее по иску прокуратуры Высокогорский районный суд Татарстана постановил взыскать с Закирова и членов его семьи в доход Российской Федерации имущество на общую сумму свыше 116 млн рублей. По данным ведомства, с 2016 по 2022 год на имя матери чиновника были оформлены две квартиры и коммерческое помещение в Москве и Казани, на имя тестя - земельный участок с домом и квартира в Сочи, на имя тещи - автомобиль Porsche Cayenne.