На Кубани подросток убил своего отца

Заведено уголовное дело, свою вину обвиняемый признал

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 23 октября. /ТАСС/. В Северском районе Краснодарского края 15-летний подросток убил своего отца, следователи возбудили уголовное дело и предъявили молодому человеку обвинение. Свою вину он признал, сообщили в Telegram-канале СУ СК России по региону.

"Следователем следственного отдела по Северскому району СК РФ по Краснодарскому краю в рамках расследования уголовного дела 15-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве отца", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подросток нанес отцу удар ножом в область шеи на почве бытового конфликта. Очевидцы вызвали на место экстренные службы, потерпевшего госпитализировали, он умер в больнице на следующее утро.

Уточняется, что подросток признал свою вину в ходе допроса, следствие намерено ходатайствовать о его аресте.