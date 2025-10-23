В Кисловодске завели дело после нападения всадников на людей на озере

Одного из подозреваемых задержали

СТАВРОПОЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после нападения всадников с плетками на пожилую пару на территории Старого озера в Кисловодске. Один из подозреваемых задержан, сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по региону.

"В следственном отделе по городу Кисловодску по данному факту незамедлительно была организована процессуальная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело. Следователем СК России во взаимодействии с оперативными сотрудниками МВД России один из участников конфликта установлен. Им оказался 32-летний ранее судимый местный житель. В настоящее время с фигурантом работают правоохранители", - говорится в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры Ставрополья сообщили журналистам, что ход и результаты проводимых по данному факту процессуальных проверок находятся на контроле надзорного ведомства.

О происшествии 23 октября сообщил глава города Евгений Моисеев. Он отметил, что пожилые люди сделали замечание всадникам, отметив, что на территории озера нельзя передвигаться на лошадях. Нарушение они зафиксировали на камеру мобильного телефона. После этого всадники потребовали удалить фотографии, напали на пожилую пару и избили плеткой.