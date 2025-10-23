В Нижнем Новгороде завели дело о халатности при реконструкции станции аэрации

Из-за ненадлежащего отношения должностных лиц организации к исполнению своих обязанностей, а также из-за отсутствия контроля за сроками работы по проекту не проведены в полном объеме

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 октября. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности при реконструкции станции аэрации возбуждено в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

"Следственными органами СК России по Нижегородской области, в том числе по материалам проверки Нижегородской межрайонной природоохранной прокуратуры и УФСБ региона, возбуждены уголовные дела по факту халатности должностных лиц теплоснабжающей организации и контролирующей службы в сфере природопользования (ч. 1 ст. 293 УК РФ)", - говорится в сообщении управления СК.

По данным Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры, в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" проводится реконструкция Нижегородской станции аэрации, на территории которой расположены источники выбросов вредных веществ (общая приемная камера, первичные отстойники, аэротенки и другие). В результате ненадлежащего отношения должностных лиц организации, эксплуатирующей станцию, к исполнению своих обязанностей, а также из-за отсутствия контроля за сроками реконструкции работы по проекту не проведены в полном объеме, не завершены строительно-монтажные работы.

Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области, при реконструкции станции допущены нарушения правил эксплуатации источников выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, что привело к нарушению прав и законных интересов граждан. Следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего. Природоохранным прокурором в адрес администрации Нижнего Новгорода внесено представление.

20 августа сообщалось, что инспекторы управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии проверили АО "Нижегородский водоканал" после жалоб жителей Нижнего Новгорода и ряда близлежащих районов на неприятный запах от станции аэрации и выявили ряд нарушений. Проверка выявила семь нарушений природоохранных норм: превышение нормативов выбросов по сероводороду - в 10,9 раза, по фенолу - до 3,4 раза, по формальдегиду - до 2,7 раза. На одном источнике нормативы по этим веществам отсутствовали.