В Костромской области в ДТП погибли два человека

Еще один госпитализирован

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. В Костромской области два легковых автомобиля столкнулись на трассе "Золотое кольцо" , в результате ДТП два человека погибли, одна женщина госпитализирована. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"На 86-м км автодороги "Золотое кольцо" в Костромском районе произошло лобовое столкновение автомобиля Renault с автомобилем Kia. В результате ДТП женщина - водитель Renault 1986 г. р. и мужчина - водитель Kia 1961 г. р. погибли. Пассажирка автомобиля Renault 1980 г. р. с травмами госпитализирована в медицинскую организацию", - говорится в сообщении.

По факту аварии полиция проводит проверку, ее результаты находятся на контроле в прокуратуре района.