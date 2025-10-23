В Краснодарском крае осквернившего Вечный огонь арестовали на пять суток

Мужчина прикурил сигарету от пламени

КРАСНОДАР, 23 октября. /ТАСС/. Мужчина осквернил Вечный огонь в станице Зассовской Краснодарского края, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД России. По решению суда он получил пять суток административного ареста.

В четверг в полицию поступило сообщение от главы сельского поселения об осквернении мужчиной памятника "Братская могила". Прибывшие на место полицейские установили, что мужчина прикурил сигарету от пламени Вечного огня, а также "совершал непотребные действия".

"Мужчина, осквернивший Вечный огонь в станице Зассовской, задержан. <…> По решению суда кубанец получил пять суток административного ареста по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)", - говорится в сообщении.

Злоумышленник был в состоянии алкогольного опьянения, добавили в краевом главке. С его слов, у него не было умысла кого-то оскорбить своими действиями.