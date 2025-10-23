В ДНР задержали жителя Тореза по подозрению в подрыве банкомата

Фигурант ранее был многократно судим

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 23 октября. /ТАСС/. Сотрудники МВД Донецкой Народной Республики при поддержке Росгвардии задержали жителя Тореза по подозрению в попытке хищения денежных средств из банкомата с использованием взрывного устройства. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

"Полицейские задержали жителя Тореза, взорвавшего банкомат. Оперативники МВД по Донецкой Народной Республике при силовой поддержке коллег из ГУ Росгвардии по ДНР по горячим следам установили и задержали жителя Тореза, обоснованно подозреваемого в попытке хищения денежных средств из банкомата. Фигурант ранее многократно был судим за совершение различных преступлений", - говорится в сообщении.

Установлено, что подозреваемый, который был неоднократно судим, хранил на территории частного домовладения наркотические вещества, которые планировал сбывать на территории Шахтерска, Тореза и Снежного методом закладок.

"Действия злоумышленника подпадают под санкции ч. 3 ст. 30 УК РФ (покушение на преступление), п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере). Решается вопрос о привлечении фигуранта к ответственности за незаконное хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также за попытку сбыта наркотических средств", - сообщили в ведомстве, добавив, что сотрудники полиции проверяют возможную причастность мужчины к другим преступлениям на территории региона.