В Поморье арестовали подростков за террористическую деятельность

Несовершеннолетние участвовали в проведении акции, направленной на выведение из строя средств видеонаблюдения

АРХАНГЕЛЬСК, 23 октября. /ТАСС/. Котласский городской суд Архангельской области арестовал двух жителей Котласа в возрасте 16 и 18 лет, обвиняемых в участии в деятельности организации, которая в соответствии с российским законодательством признана террористической, сообщили ТАСС в суде.

"23 октября 2025 года Котласский городской суд рассмотрел ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителей Котласа 16 и 18 лет, обвиняемых в участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, - сказали в суде. - Старший по возрасту фигурант также обвиняется в склонении и вовлечении в участие в деятельности террористической организации (инкриминируемое юноше деяние также относится к категории особо тяжких)".

По версии следствия молодые люди участвовали в деятельности международной организации, зная, что она признана в соответствии с законодательством РФ террористической и ее деятельность запрещена. Они участвовали в проведении акции, направленной на выведение из строя средств видеонаблюдения путем их разрушения, что повлекло снижение уровня безопасности в городе.

Суд счел обоснованными доводы следствия о наличии достаточных оснований полагать, что, оставаясь на свободе, фигуранты могут скрыться от органов предварительного следствия и суда, воздействовать на свидетелей уголовного судопроизводства с целью изменения изобличающих их показаний или отказа от них, а также уничтожить еще не обнаруженные и не изъятые следствием вещественные доказательства, тем самым воспрепятствовать производству по уголовному делу.