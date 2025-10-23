В Твери четыре человека пострадали во время наезда автомобиля на остановку

Среди пострадавших есть несовершеннолетний

ТВЕРЬ, 23 октября. /ТАСС/. Пешеходы, в том числе несовершеннолетний, пострадали в результате наезда автомобиля на остановку общественного транспорта в Твери, всего пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"В результате дорожной аварии пострадали четыре человека, в том числе один несовершеннолетний. Все госпитализированы", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры региона, 27-летний водитель автомобиля "Опель" превысил скорость, не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта. Прокуратура региона взяла на контроль установление обстоятельств ДТП.