На зеленой ветке московского метро из-за человека на пути произошел сбой

На южном участке Замоскворецкой линии были временно увеличены интервалы движения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Интервалы движения поездов были временно увеличены на Замоскворецкой линии метро Москвы из-за человека на пути. Об этом сообщалось в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На южном участке Замоскворецкой линии временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути", - говорилось в сообщении.

Затем стало известно, что движение вводится в график. Позднее график движения поездов был восстановлен.

В новость внесены изменения (22:34 мск) - добавлена информация о восстановлении графика движения поездов.