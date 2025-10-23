В Минской области нарушилось электроснабжение

Отключение света затронуло 197 населенных пунктов

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 23 октября. /ТАСС/. Подача электроэнергии нарушилась из-за аварийного отключения на подстанции в Дзержинском районе Минской области Белоруссии, энергетики занимаются восстановлением. Об этом сообщила пресс-служба предприятия "Минскэнерго".

Проблемы возникли из-за аварийного отключения на электроподстанции 110 кВ. В общей сложности отключение света затронуло 197 населенных пунктов.

"Для восстановления электроснабжения потребителей задействовано 7 единиц техники, 3 ремонтные и 3 оперативно-выездные бригады. Энергетики прилагают все усилия, чтобы оперативно восстановить надежное электроснабжение потребителей", - говорится в тексте.

По данным агентства БелТА, без электроэнергии изначально остались и населенные пункты в Столбцовском районе, которые подключены к подстанции 110 кВ. Электроснабжение в этом районе уже восстановлено.

По информации Дзержинского райисполкома, в местной больнице также нет света. Как пишет БелТА, генераторы включились для обеспечения электричеством отделения реанимации.