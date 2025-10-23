В Петербурге в ангаре произошел пожар площадью 300 кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Пожар в ангаре площадью 300 кв. м произошел в Невском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу в официальном Telegram-канале.

"23 октября в 22:40 поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский район, Хрустальная улица, дом 31 А. В ангаре размером 10х30 метров происходит горение по всей площади", - говорится в сообщении.

Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара привлечено от МЧС 4 единицы техники и 20 человек личного состава.