В Ивановской и Орловской областях объявили опасность атаки БПЛА

Система предупреждения атак приведена в действие

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Ивановской области. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

"В регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие", - говорится в сообщении.

Кроме того, в приложении МЧС России сообщается, что опасность атаки БПЛА объявлена в Орловской области.