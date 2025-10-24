Москвича осудили за попытку продать 4,2 кг наркотиков

Его приговорили к девяти годам колонии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы приговорил москвича Михаила Ефименко, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков растительного происхождения общей массой 4,2 кг, к девяти годам колонии. Об этом сообщается в судебных материалах, с которыми ознакомился ТАСС.

"Признать Ефименко М. В. виновным в совершении двух преступлений по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (попытка незаконного сбыта наркотических средств в крупном размере) и приговорить к девяти годам колонии строгого режима", - сказано в судебном документе.

По данным следствия, осужденный за 1 млн рублей купил 3,7 кг гашиша и 0,5 кг марихуаны у неустановленного мужчины, который ранее познакомился с Ефименко в клубе и угостил гашишем. Купленные наркотики он спрятал у себя в гараже и в квартире.

Позже Ефименко был задержан сотрудниками полиции у подъезда своего дома, что не позволило ему довести преступный умысел на сбыт наркотиков до конца. В ходе обыска были обнаружены весы в виде компьютерной мышки, а дома и в гараже были найдены расфасованные в брикеты и пакеты растительные наркотики.

На этапе предварительного следствия Ефименко пытался убедить сотрудников, что приобрел данные наркотические средства для личного употребления, а часть из них хранил по просьбе знакомого. Но результаты оперативно-разыскных мероприятий выявили причастность осужденного к торговле наркотиками на территории нескольких районов Москвы.

Свою вину осужденный не признал и на судебном следствии взял ст. 51 Конституции РФ, что позволило ему не свидетельствовать против себя.