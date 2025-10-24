В Приморье объявили перерыв по иску Генпрокуратуры к рыбколхозу "Восток-1"

Генпрокуратура просит суд изменить статус третьих лиц, участвующих в процессе, на соответчиков

ВЛАДИВОСТОК, 24 октября. /ТАСС/. Перерыв до 31 октября 2025 года объявлен по иску Генпрокуратуры РФ к рыболовецкому колхозу "Восток-1", ГП РФ просит суд изменить статус третьих лиц, участвующих в процессе, на соответчиков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Приморского края.

"По сегодняшнему делу объявлен перерыв в заседании. Дата и время судебного заседания - 31 октября 2025, 11:00. Поступило ходатайство от прокуратуры о замене процессуального статуса третьих лиц на соответчиков", - рассказали в ведомстве.

Ранее ГП РФ подала в Приморский арбитражный суд иск к рыбколхозу "Восток-1" о признании недействительными заключенных с Росрыболовством договоров о квотах на добычу водных биоресурсов на 37 млрд рублей. В числе ответчиков также иностранные компании Global Seafood Corporation, North Pacific Corporation, Oriental Pacific Co. Ltd и физические лица. Арбитражный суд Приморского края запретил эксплуатацию судов компании "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" на время рассмотрения иска.

23 сентября Арбитражный суд Приморья рассмотрел заявление колхоза "Восток-1" о замене обеспечительных мер в рамках дела по исковому заявлению Генпрокуратуры. Арест было определено наложить на все движимое, в том числе суда, а также недвижимое имущество колхоза, а также на принадлежащие обществу доли в уставных капиталах юридических лиц и ценные бумаги (акции), также другие ценности, в том числе находящиеся во вкладах и (или) на хранении в банках, кредитных организациях, индивидуальных банковских сейфах и ячейках, металлические счета (счета в драгоценных металлах) в пределах цены иска в размере 37 млрд 628 млн 130 тыс. рублей. При этом были уточнены исключения.

До 19 ноября отложено судебное заседание по иску Росрыболовства к рыболовецкому колхозу "Восток-1". Росрыболовством был подан иск о досрочном расторжении договора о закреплении доли квоты добычи водных биологических ресурсов с рыболовецким колхозом "Восток-1".