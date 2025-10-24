В Польше произошел инцидент с военным беспилотником

Никто не пострадал

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Военный беспилотник потерпел крушение в городе Иновроцлав, пострадавших нет.

"23 октября в Иновроцлаве произошел инцидент с беспилотным летательным аппаратом Военного авиационного завода. В результате инцидента никто не пострадал", - говорится в сообщении на странице Польского оборонного концерна PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa) в X.

Представители завода начали расследование причин и хода происшествия.