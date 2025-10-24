В Ростовской области отразили массированную атаку БПЛА

Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь

Редакция сайта ТАСС

© Виталий Невар/ ТАСС, архив

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 октября. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку украинских БПЛА в 10 муниципалитетах Ростовской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Ночью силы и средства ПВО отразили массированную воздушную атаку, уничтожив и перехватив БПЛА в Таганроге, Новошахтинске, Красносулинском, Мясниковском, Каменском, Зимовниковском, Тарасовском, Миллеровском, Куйбышевском и Шолоховском районах. К счастью, никто из людей не пострадал", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что произошло несколько возгораний, их оперативно потушили.