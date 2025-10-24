В Новошахтинске из-за атак БПЛА без света остались около 1,5 тыс. человек
Редакция сайта ТАСС
03:34
обновлено 03:45
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 октября. /ТАСС/. Возникшее после атак БПЛА на Ростовскую область возгорание оставило без света порядка 1,5 тыс. человек в Новошахтинске.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
"В Новошахтинске из-за пожара без электроэнергии остались многоквартирные дома, детский сад и техникум. ", - написал он в своем Telegram-канале.
Как отметил Слюсарь, аварийные службы ночью сделали переподключение на резервные линии, у части потребителей теперь есть свет. Без энергоснабжения пока остается около 1,5 тыс. человек.
Восстановливать подачу электричества планируют в светлое время суток, сообщил губернатор.